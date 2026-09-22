La visita se desarrollará en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde estará presente Javier Milei y que reúne a líderes políticos, empresarios e inversores de distintos países. En ese marco, el gobernador bonaerense participará este martes y miércoles de reuniones y actividades destinadas a exponer las potencialidades productivas de la provincia y analizar escenarios económicos con actores del ámbito internacional.

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Según trascendió, uno de los principales objetivos del viaje es generar instancias de diálogo con representantes del sector privado, fondos de inversión y empresas interesadas en proyectos vinculados a infraestructura, energía, industria y desarrollo productivo. La estrategia apunta a consolidar relaciones que permitan impulsar nuevas inversiones y ampliar las oportunidades de financiamiento para iniciativas provinciales.

Además de los encuentros con empresarios, Kicillof mantendrá una agenda política que incluye reuniones con dirigentes, especialistas y representantes de organismos internacionales, como es el caso del alcalde Zhoran Mamdani y el presidente de España Pedro Sánchez.

Desde la Gobernación señalaron que estas actividades buscan posicionar a la provincia de Buenos Aires en espacios de debate global sobre desarrollo económico, productivo y de empleo.

La gira también se inscribe en un contexto de búsqueda de alternativas para fortalecer la actividad económica bonaerense y atraer capitales destinados a sectores considerados estratégicos. En ese sentido, el mandatario expondrá las capacidades productivas de la provincia, que concentra una parte significativa de la actividad industrial y agroexportadora del país.

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Desde el entorno del gobernador destacan que los encuentros permitirán intercambiar experiencias sobre políticas de desarrollo, innovación y financiamiento, además de presentar proyectos que requieren articulación con el sector privado y organismos internacionales.

La agenda en Nueva York apuesta afortalecer la presencia de la provincia en escenarios internacionales y ampliar los canales de cooperación con inversores y actores estratégicos.

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