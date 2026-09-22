Una intensa búsqueda por agua y tierra se desarrolla en la localidad de Santa Teresita, en el Partido de La Costa, para dar con el paradero de dos hombres que ingresaron al mar en kayaks durante la mañana del lunes y no lograron regresar a la costa.

Ads

El operativo es encabezado por la Prefectura Naval Argentina junto a la policía local y Defensa Civil, en el marco de un alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional debido a vientos intensos del sector oeste y sudoeste, con ráfagas que alcanzaron los 90 km/h.

Según informaron fuentes oficiales, cerca de las 10:00 uno de los involucrados se comunicó telefónicamente con Defensa Civil para advertir que no podían regresar a tierra por las condiciones del mar. Inmediatamente se desplegó un operativo con medios náuticos para intentar localizarlos.

Puede interesarte

Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas dificultaron las tareas de rescate inicial, impidiendo dar con las embarcaciones, identificadas como un kayak verde y otro turquesa.

En paralelo, se encontró el vehículo en el que los hombres se habían trasladado, estacionado sobre la calle 29, mientras se analiza un video aportado por un vecino que mostraría a los dos kayakistas mar adentro antes del inicio del temporal.

Ads

Ads