Una campaña de recolección de firmas busca impulsar la reactivación de las obras de la Autopista Presidente Perón, una de las áreas estratégicas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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La iniciativa reclama al Gobierno nacional que retome los trabajos, actualmente paralizados, en una traza que fue diseñada para funcionar como un nuevo anillo de circunvalación metropolitano y mejorar la conexión entre distintos corredores estratégicos.



La autopista tiene una extensión proyectada de 83 kilómetros, aunque actualmente se encuentran habilitados 52 kilómetros. El último tramo inaugurado se puso en funcionamiento en diciembre de 2023.



La Autopista Presidente Perón comienza en el Camino del Buen Ayre y atraviesa distintos municipios del Conurbano bonaerense. El proyecto fue concebido como el tercer anillo de circunvalación del AMBA, con el objetivo de facilitar los desplazamientos sin necesidad de atravesar sectores centrales del área metropolitana. La traza contempla dos carriles por sentido, banquinas, colectoras, distribuidores, pasos a nivel, iluminación y señalización, además de 35 puentes.

Una vez completada, permitiría conectar corredores viales de importancia como el Acceso Oeste, la Autopista Ezeiza-Cañuelas, las rutas provinciales 58 y 53 y la Autovía 2.



También se prevé que la obra facilite el acceso a parques industriales y mejore la conectividad con el puerto de La Plata y los aeropuertos de Morón, El Palomar y Ezeiza.



Desde el Gobierno bonaerense vienen solicitando a la Nación el traspaso de la infraestructura para poder gestionar y eventualmente concesionar la vía, aunque hasta el momento no habría recibido una respuesta favorable.

La diputada nacional Marina Salzmann, del Frente Renovador, impulsó la campaña de firmas y presentó un proyecto de resolución en el Congreso para solicitar información oficial sobre la situación de la obra. El proyecto presentado en el Congreso plantea la necesidad de conocer en detalle el estado actual de los trabajos y las razones de la paralización.

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Además de la campaña de firmas, el proyecto presentado por Salzmann busca que el Congreso cuente con información oficial sobre el estado físico y administrativo de la Autopista Presidente Perón.



La iniciativa plantea que disponer de datos actualizados permitiría conocer el grado de ejecución de cada tramo, las obras pendientes y las condiciones necesarias para completar y habilitar la traza.

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