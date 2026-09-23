La Prefectura Naval Argentina amplió el operativo para localizar a los dos hombres, de 64 y 43 años, que ingresaron al mar en kayak en Santa Teresita y no lograron regresar a la costa debido a las condiciones meteorológicas adversas.

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Como parte del despliegue, desde la Base Naval Mar del Plata zarpó el guardacostas GC-26 “Thompson”, que se incorporó a los rastrillajes marítimos. La búsqueda también se extendió por tierra y aire, con recorridas en las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó y en las inmediaciones del arroyo San Clemente.

La emergencia comenzó cuando uno de los kayakistas se comunicó con la dependencia de Prefectura en Santa Teresita y alertó que se encontraba a unas dos millas náuticas de la costa, frente a la calle 29, y que tenía dificultades para regresar. El hombre se encontraba a más de tres kilómetros de la playa a bordo de un kayak color turquesa.

Ante la situación, Prefectura desplegó inicialmente una embarcación y luego sumó una segunda unidad para reforzar la búsqueda. El operativo se desarrolla en condiciones meteorológicas complicadas, con fuertes vientos y ráfagas que alcanzaron los 60 kilómetros por hora.

También fue desplegado un avión desde la Estación Aérea San Fernando para realizar rastrillajes desde el aire. Las tareas se vieron condicionadas por la baja visibilidad, las lloviznas, los techos bajos y las fuertes ráfagas de viento.

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A su vez, desde el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata se solicitó colaboración a los buques pesqueros que se encontraban navegando en la zona para que permanecieran atentos ante cualquier indicio que pudiera contribuir a encontrar a los dos hombres.

Según informó Prefectura, antes de ingresar al agua ambos kayakistas habían pasado por la dependencia de la fuerza y fueron advertidos sobre la vigencia de un alerta meteorológico y la imposibilidad de navegar bajo esas condiciones.

El operativo continúa activo con medios marítimos, aéreos y terrestres desplegados en distintos sectores de la costa bonaerense. En paralelo, el personal de Prefectura continúa recabando información y realizando las diligencias para orientar los rastrillajes.

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Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 de Mar del Tuyú, perteneciente al Departamento Judicial Dolores.