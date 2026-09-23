Horacio “Chacho” Asensio quedó nuevamente sin abogado en la causa que investiga presuntos abusos sexuales contra tres exjugadoras de hockey que eran menores de edad al momento de los hechos. Carlos Carnevale renunció a la defensa luego de la indagatoria realizada el lunes ante el fiscal Diego Torres.

Ads

El entrenador se había negado a declarar durante la audiencia y decidió ejercer su derecho a guardar silencio. Carnevale había asumido la representación de Asensio apenas unas horas antes de la indagatoria. Anteriormente, el abogado bahiense Maximiliano Görg también había dejado la defensa.

El acusado fue detenido el domingo en una vivienda ubicada en el Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, durante un operativo realizado por personal de Cibercrimen de la Policía Bonaerense. Por orden de la jueza de Garantías Marisa Promé, fue trasladado a una dependencia policial de Coronel Pringles, donde permanece alojado por razones de seguridad.

Puede interesarte

La causa investiga hechos que habrían ocurrido principalmente entre 2012 y 2013, aunque las denuncias abarcan el período comprendido entre 2011 y 2014, cuando Asensio dirigía equipos femeninos de hockey del Club Deportivo Monte Hermoso. El entrenador está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado. Según la acusación, los hechos habrían sido cometidos por quien estaba a cargo de la educación o guarda de las víctimas. Las denunciantes declararon sobre distintas situaciones que, según sus testimonios, habrían ocurrido en espacios vinculados con la actividad deportiva y durante viajes con los planteles.

La investigación comenzó a avanzar a partir de nuevas declaraciones de las ex jugadoras, una de ellas declaró en abril de 2024 y posteriormente se incorporaron otros testimonios y elementos al expediente. La Fiscalía continúa con la investigación y deberá avanzar con nuevas medidas para determinar las circunstancias de los hechos denunciados y las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, Asensio deberá contar nuevamente con representación legal para continuar el proceso judicial.

Ads

Ads