La iniciativa contempla multas, arrestos de hasta 60 días para los casos más graves y la creación de un registro de infractores.

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La propuesta fue impulsada por el diputado provincial Manuel Passaglia y plantea modificaciones al Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires para incorporar un capítulo específico destinado a la protección de perros, gatos y otros animales de compañía. Entre las conductas que busca sancionar se encuentran la falta de cuidados básicos, el abandono, mantener a los animales en condiciones inadecuadas, dejarlos encerrados en vehículos sin ventilación y someterlos a situaciones que les provoquen dolor, sufrimiento o estrés.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de que las autoridades intervengan de manera preventiva cuando un animal se encuentre en riesgo. En esos casos, se habilitaría su retiro y traslado a un lugar seguro mientras se resuelve su situación definitiva.

Además de las multas y las penas de arresto, la iniciativa prevé la prohibición de tutela y contacto con animales para determinados infractores. También propone la creación de un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal dentro del Registro de Contraventores de la provincia.

Según explicó el legislador, el proyecto busca brindar respuestas más rápidas ante denuncias de maltrato, evitando que las intervenciones lleguen cuando el daño ya es irreversible. En ese sentido, destacó la experiencia desarrollada en San Nicolás, donde se implementaron programas de castración, rescate, seguimiento de casos y aplicación de sanciones.

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En paralelo a la presentación legislativa, el diputado lanzó una campaña de recolección de firmas bajo la consigna “Que protegerlos también sea ley”, con el objetivo de sumar respaldo ciudadano y promover el tratamiento de la iniciativa en la Legislatura bonaerense.

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