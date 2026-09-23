El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó para este jueves a los gremios que representan a los trabajadores estatales bonaerenses con el objetivo de retomar las negociaciones paritarias y discutir una actualización salarial para los distintos sectores de la administración pública provincial.

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La convocatoria fue realizada por el Ministerio de Trabajo bonaerense y alcanzará a los sindicatos que representan a los empleados comprendidos en la Ley 10.430, así como a los gremios docentes y a los trabajadores de la salud. El encuentro se desarrollará en un contexto marcado por la evolución de la inflación y los pedidos sindicales de revisión de los acuerdos salariales vigentes.

La reunión llega luego de los reclamos formulados por distintas organizaciones gremiales, que vienen planteando la necesidad de una recomposición de los ingresos para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del costo de vida. En ese marco, las partes buscarán acercar posiciones respecto de los incrementos para los próximos meses.

Desde la administración del gobernador Axel Kicillof destacaron en reiteradas oportunidades la importancia de las mesas paritarias como herramienta para acordar salarios y condiciones laborales con los distintos sectores del empleo público. La nueva convocatoria forma parte del seguimiento periódico que realiza la Provincia sobre la evolución de los ingresos de los trabajadores estatales.

La expectativa de los gremios está puesta en obtener una propuesta que permita mantener el nivel de los salarios frente a la inflación, mientras que el Gobierno provincial buscará alcanzar un entendimiento que contemple tanto las demandas de los trabajadores como las posibilidades financieras de la administración bonaerense.

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