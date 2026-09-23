La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) amplió su sistema digital de trámites al incorporar el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación dentro de la plataforma de demandas de repetición.

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La medida, publicada en el Boletín Oficial, permite a los contribuyentes gestionar de manera totalmente online la devolución de saldos a favor o pagos indebidos vinculados a embarcaciones registradas. El procedimiento se suma a los ya disponibles para Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor.

Desde el organismo provincial destacaron que la iniciativa apunta a simplificar gestiones y reducir los tiempos administrativos, facilitando la devolución de créditos fiscales a los contribuyentes.

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El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, señaló que “simplificamos y agilizamos trámites, y al mismo tiempo intensificamos la devolución de saldos a favor para que el dinero vuelva más rápido a quienes corresponde".

En esa línea, el funcionario adelantó que en los próximos meses se prevé incorporar al sistema digital los trámites vinculados al Impuesto de Sellos y a la Transmisión Gratuita de Bienes, entre otros.

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