ARBA digitaliza la devolución de saldos a favor por el impuesto a embarcaciones deportivas
Esto permitirá tramitar saldos a favor de forma digital. El organismo prevé sumar nuevos tributos en los próximos meses.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) amplió su sistema digital de trámites al incorporar el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación dentro de la plataforma de demandas de repetición.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, permite a los contribuyentes gestionar de manera totalmente online la devolución de saldos a favor o pagos indebidos vinculados a embarcaciones registradas. El procedimiento se suma a los ya disponibles para Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor.
Desde el organismo provincial destacaron que la iniciativa apunta a simplificar gestiones y reducir los tiempos administrativos, facilitando la devolución de créditos fiscales a los contribuyentes.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, señaló que “simplificamos y agilizamos trámites, y al mismo tiempo intensificamos la devolución de saldos a favor para que el dinero vuelva más rápido a quienes corresponde".
En esa línea, el funcionario adelantó que en los próximos meses se prevé incorporar al sistema digital los trámites vinculados al Impuesto de Sellos y a la Transmisión Gratuita de Bienes, entre otros.