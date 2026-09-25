El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para crear un Régimen de Alquiler Social bonaerense, con el objetivo de reducir los costos que deben afrontar los inquilinos de menores ingresos al momento de acceder a una vivienda.

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La propuesta fue presentada ante el diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria, para su análisis y eventual tratamiento legislativo. El proyecto busca establecer un esquema de beneficios que permita facilitar el acceso al mercado de alquiler y disminuir los gastos asociados al inicio de un contrato.



La iniciativa establece como posibles beneficiarios a los inquilinos que accedan a viviendas cuyo alquiler mensual inicial no supere el equivalente al sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 de la Administración Pública Provincial, para una jornada de 48 horas semanales. Según el proyecto, a agosto de 2026 ese monto era de $388.050 mensuales. De esta manera, el régimen estaría destinado a los hogares que alquilen propiedades dentro de ese límite.



Uno de los principales objetivos de la propuesta es reducir los costos que debe afrontar un inquilino al momento de ingresar a una vivienda.



Entre las medidas planteadas se encuentra que los honorarios de martilleros y corredores públicos por la intermediación sean afrontados por los propietarios, en lugar de quedar a cargo de los inquilinos.



El proyecto también contempla eliminar para los beneficiarios los gastos correspondientes a los informes del Registro de la Propiedad Inmueble y revisar el tope de valuación fiscal utilizado para determinar la exención del Impuesto de Sellos.



Además, se propone establecer mecanismos gratuitos para la certificación de firmas de los contratos de alquiler incluidos en el régimen. La iniciativa también apunta a reducir los gastos que aparecen al momento de poner en marcha un nuevo contrato de alquiler.

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Para las viviendas alcanzadas por el régimen, las empresas proveedoras de servicios no cobrarían a los inquilinos determinados conceptos como cargos de conexión, reconexión, depósitos o cambios de titularidad, entre otros gastos vinculados con el inicio de la locación.



El proyecto no se limita a establecer beneficios para los inquilinos. También contempla un régimen especial de incentivos y simplificación fiscal para los propietarios que incorporen viviendas al mercado de alquiler y cumplan con las condiciones establecidas.



Entre las alternativas planteadas aparecen exenciones impositivas y la posibilidad de que los municipios bonaerenses adhieran al esquema mediante beneficios sobre tasas y derechos.



El objetivo, de acuerdo con los impulsores de la iniciativa, es generar un esquema en el que participen el Estado, los propietarios y los profesionales del sector para facilitar el acceso a una vivienda en alquiler.



El proyecto de Régimen de Alquiler Social deberá ahora avanzar en su análisis legislativo para determinar su alcance y las condiciones de una eventual implementación en territorio bonaerense.

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