La iniciativa, que llegará el Senado bonaerense el próximo 6 de octubre, propone elevar las multas hasta los $2.281.000, además de contemplar el secuestro del vehículo en casos de reincidencia. El proyecto surge en respuesta a los reiterados reclamos de vecinos de distintas localidades de la provincia por las molestias generadas por este tipo de motocicletas, especialmente durante la noche.

Ads

Los autores de la propuesta sostienen que los escapes libres no solo alteran la convivencia urbana por los elevados niveles de ruido, sino que además representan una infracción a las normas de tránsito vigentes. En ese sentido, remarcaron la necesidad de dotar a los municipios y organismos de control de herramientas más efectivas para desalentar esta práctica.

La iniciativa también apunta a reforzar las campañas de concientización sobre los efectos de la contaminación acústica en la salud y la calidad de vida de la población. Diversos estudios advierten que la exposición prolongada a ruidos intensos puede generar estrés, trastornos del sueño y otros problemas de salud.

Actualmente, numerosos municipios realizan operativos para detectar motos con escapes modificados y proceder a su secuestro. Sin embargo, los impulsores del proyecto consideran que las sanciones económicas vigentes resultan insuficientes para erradicar una conducta que continúa extendiéndose en distintos puntos de la provincia.

De avanzar en la Legislatura bonaerense, la propuesta buscará establecer un marco más estricto para quienes incumplan las normas sobre emisiones sonoras, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir el impacto del ruido en los centros urbanos.

Ads

Ads