La reunión se desarrollará en un contexto de fuerte expectativa por parte de los trabajadores de la administración pública bonaerense. Tanto los gremios estatales como los docentes y judiciales habían solicitado la reapertura de las negociaciones durante septiembre, tal como estaba previsto en el entendimiento alcanzado en la paritaria anterior.

Ads

El último acuerdo salarial contempló una suba escalonada del 7%, distribuida en un 5% para julio y un 2% para agosto, incremento que impactó en los salarios percibidos durante septiembre. Sin embargo, los sindicatos consideran necesario volver a discutir los ingresos para evitar una pérdida del poder adquisitivo.

Uno de los puntos que genera atención es que la convocatoria se produce cuando los salarios de septiembre ya fueron liquidados, por lo que cualquier mejora que surja de la negociación recién se verá reflejada en los haberes que los trabajadores cobren en noviembre.

Desde el Gobierno de Axel Kicillof sostienen que la Provincia atraviesa dificultades financieras y vienen denunciando una reducción de recursos provenientes del Gobierno nacional. En ese marco, las autoridades buscarán alcanzar un entendimiento que permita sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos sin comprometer las cuentas provinciales.

La expectativa ahora está puesta en el resultado de la reunión y en la posibilidad de que el Ejecutivo provincial presente una oferta concreta que permita acercar posiciones con los gremios. De lograrse un acuerdo, se convertiría en una nueva actualización salarial para los trabajadores estatales bonaerenses en un año marcado por la negociación permanente entre el Gobierno y los distintos sectores sindicales.

Ads

Ads