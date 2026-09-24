El mandatario bonaerense rechazó la idea de que Argentina atraviese un “milagro económico” y aseguró que la situación social y productiva del país muestra un panorama muy diferente al que expone el Gobierno nacional. “Quiero aprovechar esta reunión para referirme a la propaganda que ha intentado instalar en el mundo sobre que hay un ‘milagro económico’ en la Argentina. No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe”, manifestó el gobernador.

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Axel Kicillof junto a Zohran Mamdani

Durante su participación en distintas actividades en Nueva York, Kicillof sostuvo que detrás de algunos indicadores macroeconómicos positivos persisten dificultades que afectan a amplios sectores de la población. Según planteó, la caída del consumo, el impacto sobre la industria y las dificultades de numerosas pequeñas y medianas empresas contrastan con la visión optimista que difunde la administración libertaria. “Se han perdido miles de empleos, cierran empresas todos los días, caen los salarios y empeora día a día la calidad de vida de nuestro pueblo”, afirmó Kicillof.

El gobernador también defendió el rol del Estado en la promoción de la actividad económica y cuestionó las políticas de ajuste implementadas por la Casa Rosada. En esa línea, afirmó que la recuperación económica no puede medirse únicamente por variables financieras, sino también por sus efectos sobre el empleo, la producción y el poder adquisitivo de los salarios.

La actividad formó parte de una agenda internacional que incluyó reuniones y exposiciones vinculadas a temas económicos y de gestión pública. Allí, Kicillof compartió escenario con Mamdani, una de las figuras emergentes del Partido Demócrata en Estados Unidos, con quien intercambió visiones sobre desarrollo económico, desigualdad y políticas públicas.

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