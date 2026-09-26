La familia del reconocido constructor y diseñador de automovilismo Tulio Crespi confirmó que la emblemática fábrica ubicada en la localidad de Balcarce mantendrá sus puertas abiertas y continuará con la producción de vehículos bajo la dirección de sus hijos Sandro, Matías y Luciano. El comunicado fue difundido a través de las redes sociales oficiales, luego de las muestras de afecto recibidas durante las exequias del histórico proyectista.

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Los hermanos Crespi detallaron que el proceso de reorganización de la empresa familiar comenzó en 2021, período en el que asumieron el desarrollo operativo de la firma. En ese marco, participaron activamente en proyectos de relevancia, como la fabricación de réplicas destinadas a la serie biográfica sobre Ayrton Senna.

En esta nueva etapa, la planta continuará con el suministro de chasis para las categorías escuela de monoplazas y avanzará en la finalización del deportivo artesanal de vanguardia proyectado por su fundador, el TULIO VLV 84. Asimismo, se dará continuidad al desarrollo del prototipo Fórmula Cross.

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