El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, confirmó hoy que el Municipio iniciará una acción ante la Justicia Federal para impugnar la reforma del Régimen de Zona Fría, tras la aprobación en el Senado del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional.

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La presentación judicial se realizará una vez que la ley sea promulgada. El jefe comunal cuestionó el alcance de la norma y sostuvo que vulnera principios constitucionales de igualdad y razonabilidad. “A misma temperatura, mismo régimen. Si nuestra ciudad tiene las mismas temperaturas que Santa Rosa, Viedma o Neuquén, los bahienses no tenemos por qué pagar el doble. Es un despojo para Bahía Blanca”, expresó.

Según advirtió, la eliminación del beneficio implicará incrementos superiores al 100% en las facturas de gas para los usuarios del distrito, que dejarán de contar con la bonificación geográfica vigente hasta ahora.

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La reforma aprobada en la Cámara Alta limita el alcance del régimen a las provincias patagónicas, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, excluyendo a 94 municipios bonaerenses y a más de 1,2 millones de hogares. En esos casos, sólo podrán acceder a asistencia quienes cumplan con los criterios del Subsidio Energético Focalizado, bajo evaluación de la Secretaría de Energía.

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