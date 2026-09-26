Se presentó en la legislatura bonaerense un proyecto de declaración para solicitar al Poder Ejecutivo el envío urgente de fondos destinados a la recuperación de la infraestructura de guardavidas en municipios costeros.

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La iniciativa, firmada por la senadora provincial Nerina Neumann Losada, apunta a financiar la reconstrucción, reparación y relocalización de los puestos de vigilancia afectados por recientes fenómenos meteorológicos en el litoral marítimo comprendido entre General Pueyrredon y Coronel Rosales, con vistas a la temporada de verano 2026-2027.

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El planteo responde a los daños ocasionados por la ciclogénesis ocurrida entre el 6 y el 10 de mayo y la sudestada registrada el 21 de septiembre, eventos que provocaron el deterioro de instalaciones clave para la seguridad en playas. En ese sentido, la legisladora sostuvo: “El presente proyecto tiene por objetivo solicitar la urgente solución para la infraestructura vinculada al trabajo de los guardavidas de cara a la temporada de verano 2026-2027, en los municipios bonaerenses que fueron afectados por los fenómenos meteorológicos”.

El texto establece que la asistencia económica se canalice mediante aportes no reintegrables a los distritos damnificados. Para acceder a los fondos, cada municipio deberá presentar un relevamiento detallado de daños, la localización de los puestos afectados, un presupuesto de obra y un cronograma de ejecución.

Asimismo, la propuesta contempla la participación de las asociaciones de guardavidas y la intervención de los concejos deliberantes locales en la validación de los planes. “Es por eso que se pide que los municipios presenten un Plan Local de Recuperación de Puestos de Guardavidas realizado en conjunto con quienes lo utilizarán y respaldado por el Concejo Deliberante de cada distrito”, concluyó la senadora.

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