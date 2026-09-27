La Cámara de Diputados bonaerense avanzó con un paquete de cuatro proyectos destinados a prevenir y atender el sobreendeudamiento familiar, luego de un plenario conjunto de las comisiones de Legislación General y de Derechos del Usuario y el Consumidor.

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Las iniciativas fueron unificadas a partir de nueve proyectos y abarcan distintos aspectos vinculados con la toma y el pago de créditos: información clara para los consumidores, regulación de la publicidad, educación financiera y protección frente a prácticas abusivas.

Uno de los proyectos, impulsado por Facundo Tignanelli junto al Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, propone crear un procedimiento de intervención de la Defensoría para personas endeudadas y establece mecanismos para la reestructuración de deudas. La iniciativa también contempla un Registro Provincial de Prestamistas.

Otro de los textos incorpora el concepto de “sobreendeudamiento” a la Ley de Derechos del Consumidor y Usuarios y establece obligaciones para las entidades que ofrecen créditos. Entre ellas, brindar información clara, regular la publicidad y promover herramientas de educación financiera.

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El tercer proyecto apunta a prohibir prácticas abusivas durante los reclamos extrajudiciales de deuda, como amenazas, hostigamiento o intimidaciones. También establece requisitos de identificación para quienes se comuniquen con los deudores y prevé la entrega del libre deuda en un plazo determinado.

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Por último, Diputados despachó una iniciativa que crea un Régimen Judicial de Reestructuración de Deudas de Consumo, mediante el cual las personas podrán recurrir a los Juzgados de Familia y de Paz para iniciar reclamos sin atravesar previamente una instancia administrativa.

Las cuatro propuestas quedaron listas para ser debatidas en la sesión del martes. De avanzar en Diputados, deberán continuar su tratamiento en el Senado bonaerense, que tiene previsto sesionar el 6 de octubre.

Fuente: Diputados bonaerenses

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