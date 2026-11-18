Una mujer de 56 años fue aprehendida hoy en Miramar, acusada de tentativa de homicidio, luego de ser identificada como la presunta autora de un ataque con arma blanca contra un adolescente de 17 años. La víctima sufrió una herida punzocortante en la espalda y debió ser trasladada al hospital municipal, donde confirmaron que se encontraba fuera de peligro.

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El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Los Aromos y 7 de Abril. Tras la agresión, el menor recibió asistencia médica de urgencia. Los profesionales constataron que presentaba una lesión en la zona lumbar, a la altura de la cintura, aunque ingresó lúcido y consciente.

A partir del relevamiento de las cámaras de seguridad del sector y de la recolección de testimonios de vecinos, los efectivos policiales lograron identificar a la presunta agresora.

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Con los datos obtenidos durante la investigación, el personal policial desplegó un operativo que permitió interceptar a la mujer en las inmediaciones del lugar del ataque, cuando circulaba a bordo de una camioneta Ford F-100.

Durante el procedimiento se dispuso el secuestro del vehículo, mientras que el arma blanca que habría sido utilizada en la agresión no pudo ser localizada.

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En la causa tomó intervención el fiscal Rodolfo Moure, quien avaló el procedimiento policial y ordenó la aprehensión formal de la mujer, imputada por el delito de tentativa de homicidio.

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Asimismo, dispuso su traslado y alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del ataque.

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