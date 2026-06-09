Irrumpió en la casa de su madre, la golpeó y fue detenida
La imputada intentó retirar a su hija de dos años. La menor quedó bajo el cuidado de su abuela y la mujer fue trasladada a la Unidad Penal N°50.
La imputada intentó retirar a su hija de dos años. La menor quedó bajo el cuidado de su abuela y la mujer fue trasladada a la Unidad Penal N°50.
Celeste Lorenza López, de 44 años, declarará esta tarde en Tribunales. Fue trasladada a la DDI de Villa Gesell por orden del juez David Mancinelli.
El hecho fue destacado por el intendente Guillermo Montenegro en sus redes sociales. En aquel ataque, le había clavado un cuchillo a un hombre con el que mantenía una discusión por dinero.
Ambas terminaron detenidas, luego de que la mujer agrediera a los efectivos policiales cuando supo de la aprehensión de su hija. El hecho inicial se desató en 12 de Octubre al 3800.