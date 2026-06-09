Una mujer de 26 años fue aprehendida en el barrio Belisario Roldán, tras ingresar sin autorización a una vivienda, agredir a su madre y provocar daños, en un hecho enmarcado en una disputa familiar.

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Según se informó, la imputada irrumpió en el domicilio de French al 7000 con la intención de retirar a su hija de 2 años, y nieta de la víctima. Durante el ingreso, causó daños en la puerta de acceso y agredió físicamente a la mujer, quien sufrió lesiones de carácter leve.

Sin embargo, cuando intentaba retirarse junto a la menor, fue interceptada por la abuela de la niña y un vecino, quienes lograron retenerla hasta la llegada del personal policial.

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Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, la mujer fue notificada de la formación de causa por los delitos de violación de domicilio, daños y lesiones leves, y posteriormente trasladada a la Unidad Penal N°50. La menor quedó bajo el cuidado de su abuela tras el episodio.

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