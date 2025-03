El intendente Guillermo Montenegro destacó nuevamente en redes sociales el accionar de la Patrulla Municipal que desactivó otra toma y señaló la violencia de una mujer, que agredió a los agentes que grababan la situación con su celular. Como dato singular, es la misma mujer que en febrero apuñaló a un hombre en plena Peatonal San Martín.

“Otra toma desactivada. No me voy a someter a los métodos de los fisuras. No voy a mirar para otro lado cuando intenten profanar propiedad privada, aunque griten, maldigan o peguen”, manifestó el jefe comunal y la publicación fue acompañada de un video con el operativo en la vivienda.

Como viene sucediendo, Montenegro profundizó en su posteo su política de seguridad y su forma discursiva directa: “Los voy a ir a buscar, porque es mi deber. En honor a todos los que se rompen el lomo para juntar mango por mango y lograr comprarse un terreno, una casa o alquilar un departamento”.

En cuanto a la mujer, en febrero pasado había protagonizado una pelea con un hombre en Peatonal San Martín y Santa Fe, que terminó cuando la agresora sacó un cuchillo y se lo clavó en la espalda. Según testigos, la disputa había sido por dinero.

“Ella parece drogada. Aparte el vocabulario, gritaba que el gato le robó”, fue el testimonio a este medio de algunas de las personas que vieron el ataque.

“Son gente de la calle, los vemos todos los días consumiendo. Los pibes estaban en la plaza drogándose, la mujer le prestó plata para que se pudiera drogar, él no se la devolvió y hoy a la mañana lo encontró amanecido drogándose. Discutieron y él le empezó a pegar, llegaron a esta esquina, él le pegó la última trompada y ella se dio vuelta, sacó un cuchillo y se lo clavó”, fue otro de los relatos.