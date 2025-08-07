Alrededor de las 16, personal del Comando de Patrullas aprehendió a una joven de 18 años en 12 de Octubre al 3800, debido a que había amenazado a su presunta pareja, un hombre de 36, y en medio de la confrontación destrozó el vidrio de la entrada de un local de artículos de limpieza.

Tras ello, fue trasladada a la Comisaría Tercera, donde se presentó la madre de la detenida, de 43 años, quien se encontraba alterada e intentó golpear a los efectivos policiales.

De esta manera, el fiscal Leandro Arévalo ordenó que la joven sea imputada por el delito de “Daño y amenazas”, y lo mismo para su madre, aunque por “Atentado y resistencia a la autoridad”. Sin embargo, las dos imputadas recuperaron su libertad por disposición de la autoridad judicial.

Por otro lado, y de acuerdo a las fuentes policiales, la agresora tenía un amorío con la víctima, aunque sin que lo supiera su mamá.

