Una joven de 18 años agredió a su pareja, de 36, y su madre se enteró de la relación en la comisaría
Ambas terminaron detenidas, luego de que la mujer agrediera a los efectivos policiales cuando supo de la aprehensión de su hija. El hecho inicial se desató en 12 de Octubre al 3800.
Alrededor de las 16, personal del Comando de Patrullas aprehendió a una joven de 18 años en 12 de Octubre al 3800, debido a que había amenazado a su presunta pareja, un hombre de 36, y en medio de la confrontación destrozó el vidrio de la entrada de un local de artículos de limpieza.
Tras ello, fue trasladada a la Comisaría Tercera, donde se presentó la madre de la detenida, de 43 años, quien se encontraba alterada e intentó golpear a los efectivos policiales.
De esta manera, el fiscal Leandro Arévalo ordenó que la joven sea imputada por el delito de “Daño y amenazas”, y lo mismo para su madre, aunque por “Atentado y resistencia a la autoridad”. Sin embargo, las dos imputadas recuperaron su libertad por disposición de la autoridad judicial.
Por otro lado, y de acuerdo a las fuentes policiales, la agresora tenía un amorío con la víctima, aunque sin que lo supiera su mamá.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión