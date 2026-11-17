La Asociación Cooperadora del Hospital San Vicente de Paul de Chascomús recibió $10.483.560 provenientes de la comercialización de la chatarra obtenida del desguace de vehículos abandonados en depósitos municipales. Se espera además que en los próximos días se determine el destino de estos fondos.

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La compactación del parque de 1123 vehículos (997 motos y 126 automóviles) que se encontraban en el principal predio de municipal, se llevó a cabo por que los plazos legales para ser reclamados ya habían vencido.

Las tareas estuvieron a cargo de una empresa contratada por el Gobierno nacional, que utilizó maquinaria específica para reducir los rodados a bloques de chatarra y posteriormente trasladados para su disposición final.

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Aunque se menciona, que antes del inicio de los trabajos el Municipio realizó una convocatoria pública para que los titulares de los rodados pudieran regularizar la situación de los vehículos. Pese a esto, solo fueron recuperados dos automóviles y una motocicleta de un total de 1126 vehículos.

La iniciativa se enmarcó en el Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO), al que Chascomús adhirió mediante la Ordenanza N°5944/2025, en cumplimiento de la Ley Nacional N°26.34.

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