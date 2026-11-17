SADOP reclama que devuelvan el salario descontado a docentes que pararon por el femicidio de Nancy Godoy
El sindicato denunció que establecimientos vinculados a Juntas Regionales Católicas descontaron el día de huelga del 29 de octubre.
El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de la provincia de Buenos Aires reclamó la devolución de los descuentos salariales aplicados a docentes que participaron del paro nacional del 29 de octubre, convocado en repudio al femicidio de Nancy Godoy, asesinada en circunstancias vinculadas a su trabajo.
Según denunció la organización, distintas escuelas pertenecientes a Juntas Regionales Católicas descontaron de los haberes el día de huelga. La medida abrió un nuevo conflicto entre el gremio y los empleadores del sector privado.
Adriana Donzelli, secretaria general de SADOP Buenos Aires, cuestionó la decisión y la vinculó con el mensaje del papa León XIV sobre la defensa de la vida, la dignidad humana, el trabajo y la acción sindical. “Lamentamos que hayan desoído su mensaje”, sostuvo.
La dirigente también calificó los descuentos como una decisión “arbitraria e inhumana” y afirmó que la protesta buscó reclamar por condiciones laborales dignas, el derecho a la educación y que los hechos de violencia no queden impunes.
Desde el sindicato adelantaron que impulsarán las acciones gremiales y legales que consideren necesarias para recuperar los montos descontados. Advirtieron, además, que la medida impacta directamente en los ingresos docentes, en un contexto económico complejo.