El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de la provincia de Buenos Aires reclamó la devolución de los descuentos salariales aplicados a docentes que participaron del paro nacional del 29 de octubre, convocado en repudio al femicidio de Nancy Godoy, asesinada en circunstancias vinculadas a su trabajo.

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Según denunció la organización, distintas escuelas pertenecientes a Juntas Regionales Católicas descontaron de los haberes el día de huelga. La medida abrió un nuevo conflicto entre el gremio y los empleadores del sector privado.

Adriana Donzelli, secretaria general de SADOP Buenos Aires, cuestionó la decisión y la vinculó con el mensaje del papa León XIV sobre la defensa de la vida, la dignidad humana, el trabajo y la acción sindical. “Lamentamos que hayan desoído su mensaje”, sostuvo.

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La dirigente también calificó los descuentos como una decisión “arbitraria e inhumana” y afirmó que la protesta buscó reclamar por condiciones laborales dignas, el derecho a la educación y que los hechos de violencia no queden impunes.

Desde el sindicato adelantaron que impulsarán las acciones gremiales y legales que consideren necesarias para recuperar los montos descontados. Advirtieron, además, que la medida impacta directamente en los ingresos docentes, en un contexto económico complejo.

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