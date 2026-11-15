La provincia de Buenos Aires fue designada Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029, una distinción internacional que reconoce las transformaciones impulsadas en el sistema sanitario bonaerense y las iniciativas orientadas a garantizar una atención más accesible e integral.

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El reconocimiento fue otorgado por la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), una organización internacional vinculada con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que destacó el desarrollo de políticas públicas centradas en los derechos de las personas, la prevención y el fortalecimiento de los servicios de atención comunitaria.

Entre los principales avances se encuentra la incorporación de prestaciones de salud mental en los hospitales generales. Mientras que al inicio de la actual gestión solamente 11 establecimientos provinciales contaban con capacidad para atender estas problemáticas, actualmente los 100 hospitales generales de la red bonaerense disponen de esos servicios.

La transformación también incluyó un incremento del 69,8% en las camas destinadas a internaciones por motivos de salud mental y la incorporación de más de 1.000 profesionales especializados.

Otro de los aspectos destacados fue la reducción de las internaciones prolongadas en instituciones neuropsiquiátricas. Según las cifras oficiales, estas disminuyeron un 70% en los sectores de larga estadía, mientras que 28 de los 35 pabellones destinados a ese tipo de atención fueron cerrados.

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En paralelo, la cantidad de viviendas con apoyo para personas externadas pasó de 74 en 2020 a 227 en 2026, lo que permite que actualmente 743 personas reciban acompañamiento y desarrollen su vida fuera de las instituciones psiquiátricas.

La Provincia también consolidó una red de más de 200 dispositivos territoriales de atención y sumó 33 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos, con el objetivo de acercar los tratamientos a los distintos municipios.

En materia de prevención, las políticas destinadas a niños y adolescentes tuvieron un papel importante en la evaluación internacional. A través del programa La Salud Mental es entre todas y todos, se realizaron actividades en 3.580 establecimientos educativos, que alcanzaron a aproximadamente 635.000 estudiantes.

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Asimismo, más de 4.500 trabajadores del sector público recibieron capacitación vinculada con la prevención del suicidio, una problemática que constituye una de las prioridades sanitarias de la gestión provincial.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó la importancia de integrar la atención psicológica y psiquiátrica al conjunto del sistema sanitario, en lugar de mantenerla separada de las demás prestaciones médicas.

La designación permitirá fortalecer los vínculos con organismos internacionales, intercambiar experiencias y promover nuevas estrategias de atención. Buenos Aires se convierte así en la segunda jurisdicción en recibir este reconocimiento, después de Barcelos, Portugal, que ocupó esa posición entre 2023 y 2026.

De cara a los próximos años, el Gobierno provincial buscará profundizar estas políticas mediante el segundo Plan Provincial Integral de Salud Mental 2026-2031, que contempla ampliar los dispositivos comunitarios, fortalecer la prevención del suicidio y mejorar el abordaje de los consumos problemáticos.

La distinción representa un reconocimiento a los avances alcanzados, aunque también plantea el desafío de sostener y ampliar las respuestas sanitarias frente a una demanda creciente de atención en salud mental.