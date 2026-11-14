Un camión cisterna que transportaba combustible y una Chevrolet Tracker protagonizaron un choque fatal hoy en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 95, en jurisdicción de Chascomús. Como consecuencia del impacto, dos ocupantes de la camioneta murieron en el lugar y el conductor sufrió heridas de gravedad, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.

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De acuerdo con el reporte policial, el camión, un Scania perteneciente a la empresa Axion, se cruzó de carril e impactó contra la camioneta, en la que viajaban tres personas.

El conductor del transporte de combustible fue identificado como Hugo Edgardo Pintos, de 44 años, y resultó ileso. Hasta el momento, no se difundieron las identidades de las dos personas fallecidas ni del herido.

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Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de personal de Bomberos y efectivos policiales. Además, se aguardaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Debido al procedimiento, la Ruta 2 permaneció cortada en el sector del choque. Para mantener la circulación y evitar mayores demoras, las autoridades implementaron un bypass que permitió el paso de los vehículos.

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