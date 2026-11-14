Una mujer de 61 años murió tras protagonizar un grave siniestro vial en la Ruta Provincial 6, a la altura del cruce con la Ruta 53, en la localidad de El Peligro, partido de La Plata. La víctima conducía una camioneta Toyota RAV4 que chocó contra un camión Ford y volcó. Por el hecho, el camionero quedó imputado por homicidio culposo.

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Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como María Marcela Sejas, oriunda de Temperley, quien circulaba en dirección hacia la ciudad de La Plata. Por motivos que todavía son materia de investigación, la camioneta impactó desde atrás contra un camión Ford blanco que transitaba por el mismo carril.

Como consecuencia del fuerte impacto, la Toyota RAV4 volcó sobre la calzada. La emergencia fue advertida por un transeúnte que llamó al 911 y alertó sobre la presencia de abundante humo y personas atrapadas en el vehículo.

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Tras el aviso, se desplegó un operativo en el que participaron efectivos del Destacamento El Peligro, Bomberos Voluntarios de la zona y personal de Seguridad Vial de Brandsen y Guernica.

Al llegar al lugar, una médica constató el fallecimiento de la conductora. En tanto, el chofer del camión, identificado como Marcos Antonio Llauco, de 45 años, recibió asistencia del personal sanitario de AUBASA y se encuentra fuera de peligro.

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La escena fue preservada para permitir el trabajo de los peritos accidentológicos. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº12 de La Plata, que caratuló las actuaciones como homicidio culposo y notificó de la imputación al conductor del camión.

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Además, la Justicia ordenó relevar las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.