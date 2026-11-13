La cifra de heridos por la fuerte explosión y posterior incendio en Remedios de Escalada, partido de Lanús, aumentó a 20 personas, de las cuales cinco presentan quemaduras graves. El episodio ocurrió este viernes 13 de noviembre y provocó importantes destrozos en una zona comercial de la provincia de Buenos Aires.

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El nuevo balance representa un incremento significativo respecto de los primeros reportes, que daban cuenta de al menos dos personas lesionadas. La gravedad del siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia, con la participación de Bomberos y personal de Defensa Civil.

La explosión se produjo alrededor de las 9.44, en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una máquina dañó accidentalmente una cañería durante trabajos de renovación de la red de distribución de gas de Metrogas.

La detonación fue de tal magnitud que destruyó por completo un comercio ubicado frente al lugar del incidente y provocó incendios en otros locales cercanos. Las llamas se extendieron rápidamente y generaron una intensa columna de humo.

Ante esta situación, los equipos de emergencia dispusieron la evacuación preventiva de viviendas linderas, un jardín de infantes y un geriátrico, con el objetivo de resguardar a las personas que se encontraban en las inmediaciones.

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Mientras tanto, varias dotaciones de Bomberos trabajaban para sofocar las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose hacia otras propiedades.

La principal preocupación se concentra en el estado de salud de los cinco heridos que sufrieron quemaduras graves, mientras se aguarda nueva información sobre su evolución y la situación del resto de los afectados.

El operativo continuaba en la zona y las autoridades mantenían las tareas de asistencia y evaluación de daños. La situación permanece en desarrollo y no se descarta que el balance de afectados pueda modificarse a medida que avancen las intervenciones de los equipos de emergencia.