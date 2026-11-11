El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó una nueva partida de $9.232.518.706 en aportes económicos para los municipios, con el objetivo de afrontar los gastos correspondientes a la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026.

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La medida fue establecida mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y contempla aportes no reintegrables que serán transferidos a las comunas a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Los recursos permitirán cubrir los traslados de la instancia interregional, además del alojamiento y transporte de las delegaciones que llegaron a la final provincial.

Entre los municipios que recibirán los mayores montos se encuentra La Plata, con $279.821.600, seguida por La Matanza, que percibirá $269.856.700, y Bahía Blanca, con $236.933.800. También figuran Quilmes, con $161.952.200; Lomas de Zamora, con $157.860.900; y Junín, con $147.996.450.

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En el interior bonaerense, Tandil recibirá $125.812.046, Necochea contará con $88.524.000 y Patagones tendrá asignados $103.729.600.

Esta nueva asistencia económica se suma a los aportes que la Provincia ya había otorgado mediante el Decreto 1944/2026, destinados a solventar los gastos de la etapa final de la competencia.

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La 35° edición de los Juegos Bonaerenses reunió a participantes de los 135 municipios de la provincia y tuvo su instancia final en Mar del Plata, entre el 19 y el 23 de octubre. La competencia incluyó disciplinas deportivas y culturales, con categorías juveniles, personas mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas.

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Por último, los municipios beneficiarios deberán presentar la correspondiente rendición de cuentas ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con la normativa vigente.

De esta manera, el Gobierno bonaerense dispuso una nueva transferencia de recursos para cubrir los costos logísticos de uno de los principales eventos deportivos y culturales de la provincia.

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