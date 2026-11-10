El Gobierno bonaerense convocó a una audiencia pública en el marco de la Revisión Tarifaria Integral del servicio de distribución de energía eléctrica. Durante el encuentro se presentarán las propuestas de las prestadoras y se analizará la continuidad de la etapa de transición tarifaria.

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La jornada se desarrollará de 9 a 18 y podrá extenderse al día siguiente si fuera necesario. Se transmitirá en vivo por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria alcanza a los usuarios de las distribuidoras provinciales y municipales. Fueron citadas EDELAP, EDEN, EDEA y EDES, además de las federaciones que representan a las cooperativas y a las prestadoras municipales.

Qué se analiza en la revisión tarifaria

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El proceso comenzó en 2024 y cuenta con la participación de la Subsecretaría de Energía, equipos técnicos del Ministerio y el Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense (OCEBA). La Ley 11.769 prevé que la revisión se realice cada cinco años.

Las distribuidoras provinciales informaron los ingresos que estiman necesarios y presentaron sus planes de inversión para el próximo quinquenio, con metas de mejora en la calidad del servicio. Las prestadoras municipales también expusieron sus necesidades y observaciones sobre las tarifas y las condiciones de prestación.

La revisión incluyó al Fondo Provincial Compensador Tarifario, que compensa las diferencias en los costos de distribución entre concesionarias. El mecanismo busca que usuarios con consumos similares paguen importes equivalentes en distintas localidades.

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