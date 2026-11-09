La localidad bonaerense de Mechita, ubicada entre los partidos de Bragado y Alberti, se encuentra conmocionada por la desaparición de un joven de 27 años que, según la principal hipótesis de los investigadores, habría sido asesinado como consecuencia de una disputa por un presunto robo de herramientas.

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El desaparecido fue identificado como Ezequiel Eduardo Caraballo, quien residía desde hacía aproximadamente dos años en el barrio Colonia de esa localidad. La investigación comenzó después de que su hermano denunciara ante la Policía que había perdido contacto con él y desconocía su paradero.

La situación tomó un giro alarmante durante el domingo, cuando comenzó a circular entre los vecinos un audio de WhatsApp que hacía referencia a un supuesto homicidio. En la grabación, una persona cuya identidad no fue establecida aseguraba que el joven había sido asesinado e incluso mencionaba posibles mutilaciones.

Aunque el contenido del mensaje todavía no fue confirmado oficialmente, su difusión aceleró la intervención de la Justicia y motivó un importante despliegue de las fuerzas de seguridad.

La principal línea investigativa apunta a una posible venganza relacionada con la desaparición de herramientas de una vivienda ubicada sobre la calle Parodi. Según las primeras averiguaciones, las personas involucradas en el conflicto se conocerían previamente.

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En el marco de las actuaciones, dos hombres fueron demorados mientras se intenta determinar su posible participación en los hechos. Uno de ellos tendría antecedentes penales en Bragado, mientras que el otro sería oriundo del Gran Buenos Aires.

Paralelamente, efectivos policiales y bomberos voluntarios desplegaron un intenso operativo de búsqueda en las inmediaciones del Canal República de Italia, donde los investigadores sospechan que podría encontrarse el cuerpo del joven.

Los rastrillajes comenzaron durante el domingo y debieron interrumpirse por la falta de luz natural. Durante las primeras horas de este lunes se reanudaron con la participación de Bomberos Voluntarios de Mechita, Alberti y Bragado, junto con personal policial especializado.

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El procedimiento se desarrolla bajo la coordinación del comisario Cristian Rodríguez, jefe de la Policía Comunal, con la intervención de las autoridades de seguridad de la zona.

Pese a las sospechas sobre un posible desenlace fatal, hasta el momento no se informó el hallazgo del cuerpo ni existe una confirmación oficial del homicidio. La Justicia continúa reuniendo elementos para esclarecer lo sucedido y determinar la situación procesal de las personas involucradas.

Mientras avanzan las tareas de búsqueda, la incertidumbre crece entre los habitantes de Mechita, una pequeña comunidad de aproximadamente 2.000 personas que permanece pendiente de las novedades de una investigación que podría revelar un grave episodio de violencia.