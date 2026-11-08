Un empresario de 53 años fue detenido acusado de planificar y participar en un violento asalto a una familia en el barrio privado Maschwitz Privado, en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. Según la investigación, habría aprovechado que alquilaba una vivienda lindera a la de las víctimas para facilitar el ingreso de dos cómplices, que permanecen prófugos.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del 9 de septiembre. De acuerdo con la denuncia, tres delincuentes rompieron el cerco perimetral e ingresaron a la propiedad por una ventana. Una vez dentro, amenazaron con armas de fuego a los integrantes de la familia y les exigieron dinero y pertenencias.

Los asaltantes se llevaron 2.000 dólares, carteras y electrodomésticos. Además, durante el episodio mataron al perro de la familia, de 14 años.

La investigación estuvo a cargo de la DDI de Zárate-Campana y del fiscal Claudio Aundjian, titular de la Fiscalía N° 4 de Escobar. A partir de las tareas realizadas, los investigadores identificaron a los tres presuntos responsables y determinaron que uno de ellos era vecino de las víctimas.

El sospechoso, identificado como G.P., es dueño de una empresa de montajes en Zárate. Según la reconstrucción de los investigadores, habría utilizado una camioneta Dodge RAM para ingresar a sus cómplices al barrio privado.

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Tras una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías N° 3 de Zárate, el empresario fue detenido. En uno de los domicilios encontraron cuatro carteras que fueron reconocidas por una integrante de la familia. También secuestraron en la vivienda del acusado una pistola Taurus calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, diez cartuchos y la camioneta que habría sido utilizada en el robo.

Mientras continúa la búsqueda de los otros dos sospechosos, los investigadores intentan establecer si el empresario participó en otros asaltos cometidos en barrios privados bajo una modalidad similar. Una de las hipótesis apunta a que habría alquilado propiedades en distintos countries para acercarse a posibles víctimas.

Tras conocerse la detención, la familia damnificada difundió un comunicado en el que cuestionó la respuesta de las autoridades del barrio y reclamó mayor acompañamiento después del asalto. También recordó la muerte de su mascota y el impacto que dejó el episodio.

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Fuente: Dib