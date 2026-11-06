El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzará con un nuevo mecanismo de fiscalización laboral que obligará a los empleadores a informar mensualmente los salarios que abonan y las jornadas de trabajo de sus empleados. La iniciativa busca reforzar los controles, detectar posibles irregularidades y agilizar las inspecciones del Ministerio de Trabajo.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 260/2026, firmada por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El nuevo régimen se denomina Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.). Su utilización será voluntaria durante diciembre de 2026, pero pasará a ser obligatoria a partir de enero de 2027.

La normativa establece que los empleadores alcanzados deberán completar una declaración jurada mensual a través del Portal de Trabajo del Ministerio bonaerense.

Entre los datos que deberán informar se encuentran el período de liquidación, el monto total de los salarios abonados y el detalle de los conceptos remunerativos, no remunerativos y los importes netos percibidos por los trabajadores. También deberán especificar qué mecanismos utilizan para controlar el cumplimiento de las jornadas laborales.

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A esa información se sumará la obligación de adjuntar los recibos de sueldo de todo el personal alcanzado y los comprobantes bancarios que acrediten el depósito de los salarios.

En aquellos casos en los que existan acuerdos individuales o colectivos sobre jornadas laborales, compensaciones por horas extras, bancos de horas o descansos compensatorios, también deberán presentarse los documentos correspondientes.

La obligación alcanzará a empleadores con domicilio legal o fiscal en territorio bonaerense, titulares o explotadores de establecimientos ubicados en la provincia y empleadores que tengan trabajadores que desarrollen tareas en esa jurisdicción.

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Desde el Ministerio de Trabajo sostienen que el objetivo es contar con información anticipada que permita verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, incluso antes de realizar inspecciones presenciales en los establecimientos.

Entre los principales aspectos que buscará controlar el nuevo sistema figuran el pago correcto de los salarios, el respeto de las jornadas laborales y los descansos mínimos, la entrega de recibos de haberes y la acreditación de los depósitos bancarios. Además, la información permitirá detectar posibles pagos parciales o fuera de término, omisiones de conceptos salariales y situaciones de subfacturación de los ingresos de los trabajadores.

La resolución también contempla sanciones para quienes no presenten la documentación requerida, suministren información falsa o registren incumplimientos de la normativa laboral. En esos casos, podrán aplicarse las penalidades previstas en la Ley provincial 10.149 y otras disposiciones vigentes.

El formulario F.U.T.U.R.O. se incorporará a las herramientas digitales que ya utiliza la cartera laboral bonaerense, como el Portal de Trabajo, el domicilio electrónico y el Sistema de Trabajo Digital Bonaerense (SITRADIB).