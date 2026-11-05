La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó hasta el 30 de junio de 2027 el plazo de adhesión a un régimen especial de facilidades de pago destinado a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro.

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La disposición también amplió el período de deudas que pueden regularizarse: se admitirán obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, junto con las multas aplicadas hasta esa fecha. Anteriormente, el límite estaba fijado en el 30 de junio de este año.

La extensión fue establecida mediante una resolución general que modifica la Resolución General 5.875 y busca facilitar la puesta al día de las obligaciones fiscales de los sectores alcanzados.

Para adherirse, los contribuyentes deberán ingresar al servicio web “Mis Facilidades” y seleccionar la opción “Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 31/10/2026”. El trámite estará habilitado hasta el 30 de junio de 2027.

Aunque la resolución entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, las nuevas obligaciones podrán incorporarse al sistema a partir del 16 de noviembre de 2026.

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ARCA explicó que la medida forma parte de las iniciativas anunciadas por el Ministerio de Economía para aliviar la situación financiera de los contribuyentes y favorecer la regularización de deudas. El organismo destacó además la importancia de las MiPyMEs para el empleo, la producción y las economías regionales.

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