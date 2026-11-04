El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, visitará mañana la Legislatura para presentar los principales lineamientos del Presupuesto 2027, que abrirá una dura negociación con sus opositores.

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La exposición de López tendrá lugar a partir de las 10:00 en el Anexo de la Cámara de Diputados, donde legisladores conocerán las proyecciones de recursos y gastos que contempla la administración para el próximo ejercicio, el último de la gestión de Axel Kicillof.

A su vez, se espera que López brinde precisiones sobre el proyecto de Ley Fiscal Impositiva y las eventuales autorizaciones de endeudamiento que solicitará el Gobierno para garantizar el funcionamiento del Estado.

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Uno de los ejes centrales será conocer cómo la administración de Kicillof proyecta distribuir los recursos entre las distintas áreas de gestión, particularmente en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura, además de las previsiones de inversión pública y asistencia a los municipios.

Este año el Ejecutivo decidió a fines de agosto postergar el envío del Presupuesto 2027 y la Ley Impositiva a la Legislatura a la espera primero la presentación de las cuentas nacionales. Este finalmente llegó a mediados de septiembre, con una pauta inflacionaria de 18%, un dólar a $1847 y una estimación del crecimiento del PBI del 4%.

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