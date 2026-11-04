Los conductores de la provincia de Buenos Aires deberán afrontar nuevos valores en las multas de tránsito durante los últimos dos meses de 2026. Desde el 1° de noviembre comenzó a regir una actualización de la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para calcular las sanciones por infracciones viales.

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Con el nuevo esquema, cada Unidad Fija pasó a costar $2.340, lo que representa un incremento del 2,58% respecto del bimestre anterior, cuando tenía un valor de $2.281.

El monto de la UF está vinculado al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA), por lo que las multas se actualizan cada dos meses de acuerdo con la evolución del combustible.

Con la nueva actualización, las sanciones varían según la gravedad de la infracción y la cantidad de unidades fijas establecidas para cada falta.

Los valores vigentes en la provincia de Buenos Aires son:

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Conducir sin seguro : entre $117.000 y $234.000.

Mal estacionamiento: entre $117.000 y $234.000.

Circular sin patente: entre $117.000 y $234.000.

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Utilizar el celular mientras se conduce: entre $234.000 y $468.000.

No utilizar cinturón de seguridad o casco: entre $234.000 y $1.170.000.

Exceso de velocidad: entre $351.000 y $2.340.000.

Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: entre $468.000 y $2.340.000.

Circular en contramano o por la banquina: entre $468.000 y $2.340.000.

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV): entre $702.000 y $2.340.000.

De esta manera, las infracciones vinculadas con el exceso de velocidad, el consumo de alcohol al volante y la falta de VTV se encuentran entre las que pueden generar las sanciones económicas más elevadas.

Los conductores pueden verificar si registran infracciones de tránsito a través del sistema oficial de la provincia de Buenos Aires, el cual permite conocer si existen multas pendientes y consultar el detalle de las infracciones registradas.

Con los nuevos valores vigentes, revisar periódicamente el estado de las infracciones y respetar las normas de circulación resulta fundamental para evitar sanciones que, en los casos más graves, pueden superar los dos millones de pesos.