El Senado de la provincia de Buenos Aires se prepara para debatir este jueves 5 de noviembre la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una empresa estatal destinada a producir y distribuir medicamentos e insumos sanitarios. La iniciativa, impulsada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, buscará obtener media sanción en la última sesión ordinaria del año.

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El proyecto contempla la conformación de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), en la que el Gobierno bonaerense tendrá el 99% del capital social, mientras que el 1% restante podrá quedar en manos de otros actores públicos o privados.

Entre sus principales objetivos se encuentra desarrollar una estructura de producción propia que permita investigar, fabricar, comprar, vender y distribuir medicamentos, vacunas, equipamiento médico, ingredientes farmacéuticos e insumos odontológicos.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la iniciativa permitirá garantizar el abastecimiento de los hospitales provinciales y municipales, reducir los costos de adquisición y evitar los sobreprecios que, según argumentan, se generan en el mercado farmacéutico privado.

Pese a las modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo, el proyecto enfrenta resistencias de distintos bloques opositores. Unión y Libertad, el PRO, La Libertad Avanza y Hechos-UCR Identidad adelantaron que votarán en contra.

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Entre los principales cuestionamientos aparecen la posible ampliación de la estructura burocrática estatal, el impacto sobre las cuentas públicas y la falta de fundamentos suficientes para justificar la creación de una nueva empresa provincial.

De esta manera, el oficialismo buscará avanzar con una de las principales iniciativas sanitarias de la administración de Kicillof, en un escenario de debate político sobre el rol del Estado en la producción y distribución de medicamentos.

La sesión también tenía previsto avanzar con el proyecto para crear el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA). Sin embargo, la iniciativa deberá continuar su recorrido legislativo y será girada a la Comisión de Presupuesto para recibir nuevos aportes.

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Uno de los principales puntos de conflicto es el artículo 43, que establece que los municipios deberán equiparar los salarios de sus médicos municipales con las paritarias provinciales. Los jefes comunales advierten que el proyecto fija esa obligación, pero no determina de dónde saldrán los recursos necesarios para afrontar el incremento del gasto.

También existen objeciones sobre los criterios de distribución de los fondos destinados a los programas sanitarios. Los intendentes reclaman que se contemple el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para establecer cómo se asignarán las partidas.