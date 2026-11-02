La llegada del fenómeno climático de El Niño abrió una nueva discusión en la Legislatura bonaerense. Diputados de la UCR y La Libertad Avanza impulsaron proyectos para reforzar el seguimiento de sus posibles efectos y exigir al Gobierno de Axel Kicillof información sobre las medidas previstas para prevenir inundaciones y anegamientos.

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Una de las iniciativas fue presentada por el radical Valentín Miranda, quien propuso crear una Comisión Especial de Seguimiento en la Cámara de Diputados. El espacio tendría a su cargo el tratamiento de los proyectos vinculados al fenómeno y el monitoreo de las acciones de prevención, mitigación, asistencia y recuperación que se implementen en territorio bonaerense.

El legislador advirtió sobre los riesgos para el noroeste y el centro de la provincia, regiones identificadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario como las de mayor exposición. Entre las consecuencias posibles mencionó caminos rurales intransitables, campos anegados, dificultades para las actividades agropecuarias y barrios vulnerables expuestos a inundaciones. La propuesta, que cuenta con el acompañamiento de María Alejandra Lordén y Priscila Minnaard, establece la presentación de informes mensuales ante la Cámara.

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En paralelo, el diputado libertario Luis Ontiveros presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle las medidas de prevención, las obras hídricas previstas y su ubicación, además de las tareas de mantenimiento y limpieza de ríos, arroyos y canales. También solicitó precisiones sobre la asistencia técnica brindada a los municipios, con especial atención a La Matanza y otros distritos del Conurbano.

Por su parte, Diego Garciarena, titular del bloque UCR + Cambio Federal, pidió conocer el grado de implementación del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático. Su iniciativa apunta a obtener información sobre los organismos responsables, el presupuesto asignado, los plazos de ejecución y las fuentes de financiamiento.

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Además, reclamó un diagnóstico actualizado de las cuencas y subcuencas con mayor vulnerabilidad, junto con los mapas de riesgo de inundación, los sistemas de alerta temprana y los protocolos de actuación previstos.

Los planteos opositores ponen el foco en la capacidad de respuesta de la Provincia ante un escenario de precipitaciones extraordinarias. Mientras Miranda propone crear un ámbito legislativo específico, Ontiveros y Garciarena buscan que el Gobierno provincial informe qué acciones lleva adelante y qué obras e intervenciones siguen pendientes.