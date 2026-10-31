La atención presencial en los bancos estará interrumpida durante varios días de noviembre. Entre el Día del Bancario, el fin de semana y los feriados vinculados con la visita del papa León XIV, las entidades acumularán cinco jornadas consecutivas sin apertura de sucursales.

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El cronograma comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Bancario, y continuará durante el sábado 7 y el domingo 8. A esas fechas se sumarán el lunes 9, declarado feriado nacional, y el martes 10, por el feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina.

De esta manera, la actividad presencial se retomará el miércoles 11 de noviembre. Sin embargo, en territorio bonaerense esa jornada también fue declarada feriado provincial por la visita del Pontífice y todavía resta determinar cómo se aplicará la medida en las entidades financieras del distrito.

La celebración del 6 de noviembre recuerda la fundación de la Asociación Bancaria, ocurrida en 1924. En el marco de esa fecha, los trabajadores del sector recibirán un bono de $2.275.519,25.

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Durante los días de cierre, los clientes podrán realizar transferencias, pagar servicios y consultar saldos y movimientos mediante home banking y aplicaciones móviles. También estarán disponibles los pagos con tarjetas de débito y crédito y las operaciones con billeteras virtuales.

Los cajeros automáticos continuarán habilitados para extracciones y otras gestiones, por lo que quienes necesiten realizar trámites por ventanilla deberán organizarse con anticipación.

El calendario sumará otra jornada sin atención presencial el lunes 23 de noviembre, debido al traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Así, serán seis los días sin actividad en las sucursales, con la posibilidad de una fecha adicional en la provincia de Buenos Aires.

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