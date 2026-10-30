El Gobierno de la provincia de Buenos Aires busca avanzar con una nueva legislación destinada a regular las condiciones laborales de quienes trabajan mediante aplicaciones de reparto y transporte. La iniciativa, impulsada por la gestión de Axel Kicillof, comenzó a discutirse en el Senado bonaerense y apunta a establecer mayores medidas de protección para los trabajadores del sector.

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El tratamiento se desarrolló en la Comisión de Trabajo y Legislación Social de la Cámara Alta, con la participación de funcionarios provinciales, representantes sindicales y trabajadores de plataformas digitales. El objetivo del oficialismo es acelerar el debate para intentar que la normativa sea aprobada antes de que finalice el año legislativo.

Entre los principales puntos de la propuesta se encuentra la creación de un registro provincial obligatorio para las empresas, que deberán proporcionar información sobre la cantidad de personas que prestan servicios a través de sus aplicaciones, las modalidades de contratación, las horas trabajadas y los ingresos promedio.

Otro aspecto central establece que las compañías deberán contratar seguros de accidentes personales para quienes realizan tareas de reparto y transporte. Estas coberturas deberán incluir asistencia médica de emergencia, invalidez permanente y fallecimiento accidental, además de contemplar el tiempo durante el cual los trabajadores permanecen conectados a las plataformas y determinados recorridos relacionados con su actividad.

La iniciativa también propone habilitar espacios de descanso para repartidores, equipados con sanitarios, agua potable, sectores para alimentarse, resguardar pertenencias y estacionar los vehículos utilizados durante la jornada. Su implementación podría realizarse mediante acuerdos entre el Estado provincial, los municipios y las empresas.

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Asimismo, se contempla el desarrollo de una aplicación oficial que permita acceder a información, realizar trámites, recibir capacitación y utilizar herramientas de emergencia ante situaciones de inseguridad o accidentes.

Durante el encuentro legislativo, representantes del Ministerio de Trabajo bonaerense expusieron los alcances del proyecto, mientras que organizaciones sindicales plantearon las dificultades que enfrentan diariamente quienes dependen de estas plataformas para obtener ingresos.

La presidenta de la comisión, María Rosa Martínez, manifestó la intención de continuar con el análisis de la iniciativa en los próximos días, aunque el calendario legislativo representa uno de los principales desafíos para conseguir su aprobación durante 2026.

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De avanzar, la normativa alcanzaría a trabajadores de aplicaciones que operan en distintos municipios bonaerenses, incluida Mar del Plata, donde los servicios de entrega a domicilio forman parte de la actividad comercial cotidiana.

Por el momento, la propuesta continúa en discusión y todavía no se encuentra vigente, por lo que su implementación dependerá de la aprobación legislativa y de las disposiciones que se establezcan posteriormente.