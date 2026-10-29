El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó en la implementación del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, conocido como RIGI bonaerense, con un acuerdo destinado a fortalecer el entramado industrial y promover la participación de proveedores locales en los nuevos proyectos de inversión.

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La iniciativa contempla un convenio de cooperación con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), que colaborará en la identificación, difusión y vinculación de empresas con potencial para abastecer las demandas productivas vinculadas con las inversiones estratégicas.

El acuerdo fue aprobado mediante una resolución de la Subsecretaría de Industria y PyMEs del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense. El objetivo es fortalecer el Registro de Desarrollo de Proveedores Bonaerenses, creado en el marco de la Ley 15.510, y facilitar el acceso de las empresas provinciales a nuevas oportunidades comerciales e industriales.

Adimra reúne a 60 cámaras empresariales y representa a más de 20.000 empresas en el país. Su participación apunta a aportar capacidad técnica e institucional para ampliar la red de proveedores y favorecer la articulación entre las inversiones y la industria bonaerense.

Cómo funciona el RIGI bonaerense

El Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas fue creado por la Ley 15.510 y reglamentado mediante el Decreto 2731/2025. Cuando presentó la iniciativa, el gobernador Axel Kicillof planteó como objetivo impulsar la producción y el empleo vinculados con la industrialización, a partir de proyectos de inversión de gran escala.

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El esquema contempla beneficios impositivos para las iniciativas que resulten aprobadas, con porcentajes y plazos diferenciados según el monto de la inversión. Para los proyectos de hasta 50 millones de dólares, establece una exención del 30% durante cinco años; para las inversiones de entre 50 y 200 millones de dólares, una exención del 25% por cuatro años; y para aquellas que superen los 200 millones de dólares, una reducción del 20% durante tres años.

Además, el régimen prevé incentivos adicionales para proyectos que generen empleo, sustituyan importaciones, incorporen innovación tecnológica o se radiquen en zonas de bajos ingresos o parques industriales. También contempla beneficios para iniciativas que aumenten las exportaciones, promuevan políticas de género o incorporen criterios de sostenibilidad ambiental.

Con el acuerdo con Adimra, la Provincia busca vincular los incentivos a las grandes inversiones con el desarrollo de empresas locales, de modo que una mayor parte de la actividad productiva asociada a esos proyectos pueda traducirse en oportunidades para la industria bonaerense.