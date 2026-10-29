El Gobierno nacional modificó los canales para solicitar la rehabilitación de las pensiones no contributivas por invalidez de más de 21.800 personas. La medida incorpora a las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) del PAMI habilitadas para recibir la documentación de los beneficiarios.

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La disposición fue adoptada por la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, y alcanza a las personas incluidas en el anexo de la Resolución 3695/26.

Los titulares cuentan con 60 días corridos a partir de la notificación para pedir el restablecimiento de sus prestaciones. Para ello, podrán presentar documentación médica actualizada, renovar sus datos personales o aportar antecedentes que permitan acreditar su derecho a percibir la pensión.

Además de las oficinas habilitadas del PAMI, el trámite podrá realizarse en las dependencias de atención de la Secretaría autorizadas para ese fin. También se mantienen disponibles los siguientes canales:

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El Formulario de Consultas del Ministerio de Salud.

La plataforma Trámites a Distancia (TAD) , mediante la opción “Presentación de Documentación para Pensión Invalidez”.

, mediante la opción “Presentación de Documentación para Pensión Invalidez”. El correo electrónico [email protected] .

La documentación será incorporada a los expedientes administrativos y analizada por las áreas competentes de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que determinarán si corresponde rehabilitar cada prestación.

La resolución mantiene los requisitos para solicitar la rehabilitación y reorganiza las vías de recepción de los documentos. El principal cambio es la incorporación del PAMI como canal presencial en reemplazo de ANSES.

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