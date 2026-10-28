Noviembre comenzará con nuevos aumentos en distintos sectores que impactarán en los gastos de los hogares y entre las principales subas se encuentran las actualizaciones de los alquileres, las tarifas de colectivos, las cuotas de medicina prepaga, los aranceles de colegios privados y los peajes.

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Los incrementos se aplicarán con porcentajes diferentes según cada actividad. Mientras algunos ajustes ya tienen valores definidos, las tarifas de electricidad y gas todavía esperan la publicación de los nuevos cuadros tarifarios.

Los incrementos de los alquileres dependerán de la periodicidad y del índice de actualización establecido en cada contrato. Para los acuerdos que utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL), las subas previstas para noviembre serán del 5,81% en los contratos con ajustes trimestrales, del 7,82% en los cuatrimestrales y del 12,95% en los semestrales. Los porcentajes corresponden a contratos con distintas modalidades de actualización, por lo que no se aplicarán de manera uniforme a todos los inquilinos.

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El transporte público también tendrá nuevos valores desde noviembre. Los boletos de colectivos aumentarán un 4% en las líneas de jurisdicción provincial y un 3,9% en las que dependen de la Ciudad de Buenos Aires.

En la provincia, para las líneas numeradas del 200 en adelante, el boleto mínimo costará $1.263,69 para recorridos de hasta tres kilómetros. Los viajes de tres a seis kilómetros tendrán un valor de $1.421,65; los de seis a 12 kilómetros, $1.579,60; y los trayectos de 12 a 27 kilómetros llegarán a $1.895,54.

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Las cuotas de las empresas de medicina prepaga tendrán ajustes de hasta el 2,88%. Entre los porcentajes informados, Sancor Salud aplicará una suba de hasta el 2,88%; Omint, de hasta el 2,75%; Galeno, desde el 2,2%; y OSDE, de entre el 1,7% y el 2,2%. Por su parte, la cuota de los afiliados voluntarios al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) pasará de $108.504 a $113.900.

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En tanto, los colegios privados de la provincia de Buenos Aires con subvención estatal aplicarán un incremento del 3% en noviembre. Los aranceles máximos autorizados dependerán del nivel educativo y del porcentaje de aporte estatal que recibe cada establecimiento.

Para las escuelas primarias con una subvención del 100%, el valor máximo será de $39.210, mientras que en las instituciones con un aporte del 40% podrá alcanzar los $177.340. En el nivel secundario, los montos serán de hasta $43.230 y $230.450, respectivamente.

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En el sector de las telecomunicaciones, Movistar confirmó un aumento del 2,6% en sus tarifas, otras compañías podrían aplicar ajustes similares, aunque los porcentajes dependerán de cada prestadora.

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Las facturas de electricidad y gas también tendrán modificaciones, pero los nuevos cuadros tarifarios todavía no habían sido publicados al momento de la información. Además, el fin de los beneficios del régimen de Zona Fría tendrá impacto en las boletas de gas de 94 municipios bonaerenses.

En cuanto al servicio de agua potable y cloacas de AySA implicará un aumento de entre el 1,5% y el 2%. De esta manera, noviembre comenzará con ajustes en distintos gastos cotidianos, desde la vivienda y el transporte hasta la salud, la educación y los servicios básicos.