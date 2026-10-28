El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, desarrolló una agenda de reuniones en Brasil para abrir nuevas oportunidades de exportación para los alimentos bonaerenses.

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Los encuentros se realizaron en Río de Janeiro, donde el funcionario participó del 33° Congreso Internacional de la Industria del Trigo (ABITRIGO). Allí mantuvo conversaciones con representantes de la Central de Abastecimiento del Estado de Río de Janeiro (CEASA RJ), la Bolsa de Géneros Alimenticios de Río de Janeiro (BGA) y la Agencia Global de Abastecimiento (AGA).

Durante las reuniones, las partes analizaron cómo vincular la oferta alimentaria de la Provincia con la demanda del mercado brasileño. Como parte de esa agenda, acordaron avanzar en la participación de una delegación bonaerense en un encuentro comercial previsto para marzo, organizado por AGA y BGA, que incluirá una feria de productos y rondas de negocios.

Rodríguez también invitó a las entidades brasileñas a la Ronda Inversa de Negocios que el Ministerio realizará el 17 de noviembre en Buenos Aires, con el propósito de acercar a empresas de ambos países y fortalecer las relaciones comerciales.

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Otro de los temas abordados fue la posibilidad de elaborar un convenio para promocionar alimentos bonaerenses en las plataformas de AGA, que integran canales físicos y digitales de la cadena de abastecimiento.

El ministro destacó la diversidad de la producción provincial y planteó la necesidad de facilitar herramientas y contactos para que pymes y productores puedan encontrar compradores en Brasil.

Además, participó de una mesa redonda con representantes del sector triguero, en la que remarcó que Brasil es el principal comprador del trigo bonaerense y subrayó la importancia de consolidar ese vínculo comercial.

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