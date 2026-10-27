El Gobierno nacional estableció un nuevo esquema de bonificaciones para las tarifas de gas dentro del régimen de Zona Fría, con un descuento del 50% para determinadas regiones y una asistencia adicional del 20% para usuarios que cumplan requisitos específicos.

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La medida fue dispuesta mediante una resolución de la Secretaría de Energía que instrumenta los cambios introducidos por la Ley 27.828 y su decreto reglamentario. El beneficio territorial del 50% se mantiene para la Patagonia, incluido el partido bonaerense de Patagones, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna.

También estarán alcanzados los usuarios del Servicio General P de las localidades abastecidas con gas propano indiluido por redes.

La bonificación no representa una reducción del 50% en el importe final de la boleta, ya que se calcula sobre el precio del gas. La factura también contiene cargos de transporte, distribución, impuestos y tasas.

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Quiénes podrán acceder al descuento adicional del 20%

La normativa contempla una bonificación adicional del 20% para hogares inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que reúnan las condiciones socioeconómicas y territoriales establecidas.

Para recibirla, deberán cumplir simultáneamente estos requisitos:

Estar inscriptos en el SEF.

Tener el suministro en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V o VI , definidas por la norma IRAM 11.603/12.

, definidas por la norma IRAM 11.603/12. No pertenecer a las áreas que reciben el descuento territorial del 50%.

Reunir al menos uno de los criterios previstos en el inciso b) del artículo 75 de la Ley 25.565, modificado por la Ley 27.828.

Esta asistencia se aplicará sobre los consumos base establecidos por el régimen focalizado y complementará los subsidios que correspondan a cada hogar. Los descuentos del 50% y del 20% no se acumulan entre sí.

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El nuevo esquema deja a 94 municipios bonaerenses fuera del beneficio territorial, aunque los hogares ubicados en las zonas contempladas podrán acceder a la asistencia adicional si cumplen las condiciones exigidas.

Cómo se aplicará a clubes y entidades

Las entidades de bien público, los clubes de barrio y de pueblo y otras categorías asimilables sin fines de lucro también podrán recibir la bonificación adicional del 20%. En estos casos, se calculará sobre todo el volumen consumido, sin los límites previstos para usuarios residenciales.

La identificación de los beneficiarios se realizará mediante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), a partir del cruce de datos de los usuarios y la ubicación de sus suministros. La Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética deberá elaborar y actualizar el padrón.

Las distribuidoras y subdistribuidoras serán responsables de trasladar los descuentos a las facturas, según la información que reciban y los procedimientos del organismo regulador.

La resolución establece su entrada en vigencia desde la publicación y su aplicación a los consumos comprendidos desde que comenzó a regir la Ley 27.828.