El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó nuevos aumentos en las cuotas de los colegios privados con aporte estatal, que podrán aplicar incrementos de hasta el 3% en noviembre y otro 3% en diciembre, según la categoría de cada establecimiento. La actualización se reflejará en los aranceles que las familias deberán abonar durante los próximos dos meses.

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La medida fue informada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que había solicitado una revisión de los valores ante la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, luego de los acuerdos salariales alcanzados con los docentes.

Sin embargo, desde la entidad advirtieron que los nuevos porcentajes no alcanzan para cubrir los mayores costos que afrontan las instituciones. Según explicó su secretario ejecutivo, Martín Zurita, las demoras en la autorización de los aumentos generan un desfasaje entre los incrementos salariales y los ingresos que reciben los colegios por las cuotas.

“Anteriormente, no se han reconocido los mayores costos que debieron afrontar los colegios al financiar con recursos propios los aumentos salariales acordados en paritarias, ya que las actualizaciones arancelarias se han autorizado con posterioridad a su aplicación”, sostuvo Zurita.

De acuerdo con las estimaciones de AIEPA, los montos que los establecimientos no pudieron recuperar equivalen aproximadamente al 25% de los ingresos de una cuota mensual. Como ejemplo, la asociación señaló que los aumentos salariales correspondientes a octubre recién pueden trasladarse a los aranceles de noviembre y que no está permitido realizar cobros retroactivos para compensar las diferencias.

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La preocupación también se extiende a enero y febrero de 2027, cuando los colegios deben afrontar sus obligaciones salariales durante el receso de verano, sin contar con los ingresos habituales de las cuotas. Desde AIEPA advirtieron que no hay previsibilidad sobre los valores que podrán cobrarse en ese período, incluso ante la posibilidad de nuevos incrementos salariales.

Como antecedente, la entidad recordó que durante el verano anterior se aplicaron aumentos salariales del 1% en diciembre, del 2% en enero y del 1,5% en febrero, sin que se habilitara su traslado anticipado o posterior a los aranceles escolares.

“Se está desfinanciando a los centros de enseñanza privados con este sistema de actualización arancelaria”, afirmó Zurita. Desde la asociación plantearon la necesidad de revisar el mecanismo para que las actualizaciones de las cuotas acompañen de manera más oportuna los compromisos salariales y permitan sostener el funcionamiento de los establecimientos.

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Los nuevos valores autorizados corresponden a los aranceles programáticos básicos para los colegios privados bonaerenses que reciben aporte estatal. Los montos específicos para noviembre y diciembre varían según el nivel educativo y el porcentaje de subvención que recibe cada institución.