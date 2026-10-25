Axel Kicillof, cuestionó la política económica del presidente Javier Milei y reclamó una alternativa nacional que impulse la producción y el empleo. Lo hizo este viernes durante el Congreso Productivo de la Ciudad, organizado por el Movimiento Derecho al Futuro CABA en el Teatro Astros, junto al ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

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“El gobierno de Javier Milei está agotado y no admite matices ni sustitutos: no alcanza con cambiar a quienes conducen este programa, necesitamos transformar de raíz el rumbo económico de nuestro país”, afirmó Kicillof.

Durante su exposición, el mandatario advirtió sobre la caída de los salarios, la pérdida de puestos de trabajo y el crecimiento de la informalidad laboral. También cuestionó el modelo económico nacional y alertó sobre el riesgo de avanzar hacia "una Argentina primarizada, dependiente, con menos industria, en la que unos pocos se benefician mientras la mayoría queda afuera".

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En ese sentido, sostuvo que el desarrollo porteño debe pensarse en articulación con el resto del país. «No hay forma de pensar un proyecto de desarrollo para la Ciudad de Buenos Aires sin una política nacional que acompañe la producción, el trabajo y el bienestar de nuestro pueblo», señaló. Además, remarcó que la capital debe integrarse a una perspectiva federal y no concebirse de manera aislada de las provincias.

Por su parte, Costa explicó que el encuentro buscó elaborar un diagnóstico sobre la situación productiva y laboral de la Ciudad y debatir propuestas para mejorar las condiciones de vida. El congreso reunió a representantes sindicales, cooperativas, mutuales, universidades e investigadores para analizar las capacidades científicas, tecnológicas y productivas porteñas.

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La agenda, desarrollada durante dos jornadas, incluyó debates sobre empleo y formación, inteligencia artificial, economía circular, financiamiento para pymes, banca pública, infraestructura, política tributaria y planificación urbana.

Finalmente, Kicillof destacó el potencial de la Ciudad en materia de industria, comercio, universidades y turismo, aunque advirtió que su desarrollo requiere planificación y respuestas a problemas cotidianos como el acceso a la vivienda, el transporte, la salud y la educación. “Tenemos que construir una alternativa para la ciudad, para cada una de las provincias y para toda la Argentina”, concluyó.

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