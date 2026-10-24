El senador bonaerense de Fuerza Patria, Fernando Coronel, presentó dos proyectos legislativos orientados a combatir la deserción escolar y fortalecer el acompañamiento de los jóvenes en la provincia de Buenos Aires. Las iniciativas buscan poner en discusión nuevas herramientas para favorecer la continuidad educativa y atender las dificultades que pueden afectar las trayectorias de los estudiantes.

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Las propuestas se inscriben en el debate sobre la necesidad de garantizar que los adolescentes y jóvenes puedan sostener su formación, especialmente cuando atraviesan situaciones que dificultan su permanencia dentro del sistema educativo.

El abandono escolar constituye una problemática que excede el rendimiento académico. Las dificultades económicas, las responsabilidades familiares, la necesidad de incorporarse tempranamente al mercado laboral y otras situaciones personales pueden convertirse en obstáculos para continuar los estudios.

En este contexto, el acompañamiento de las trayectorias educativas adquiere especial relevancia, ya que permite identificar situaciones de vulnerabilidad y promover intervenciones antes de que los estudiantes interrumpan definitivamente su formación.

Las iniciativas de Coronel apuntan a instalar esta problemática en la agenda legislativa bonaerense, con el objetivo de avanzar en políticas que favorezcan la permanencia de los jóvenes en las instituciones educativas.

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El debate también pone de manifiesto la importancia de fortalecer la articulación entre las escuelas, las familias y los organismos estatales, de manera que las dificultades que atraviesan los estudiantes puedan abordarse desde una perspectiva integral.

La continuidad escolar no solo representa una cuestión educativa, sino también social, debido a su relación con las oportunidades de formación profesional, la inserción laboral y las posibilidades de desarrollo personal.

Con la presentación de ambos proyectos, la Legislatura bonaerense suma nuevas propuestas vinculadas con el acompañamiento juvenil y la prevención del abandono escolar. Su eventual tratamiento permitirá discutir qué herramientas pueden incorporarse para garantizar mayores oportunidades educativas en el territorio provincial.

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