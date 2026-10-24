La participación de los motociclistas en las muertes por siniestros viales aumentó considerablemente en Argentina durante los últimos años. Según un relevamiento de la asociación civil Luchemos por la Vida, en 2012 los ocupantes de motocicletas y ciclomotores representaban el 34% de las víctimas fatales, mientras que en 2025 esa proporción alcanzó el 47% a nivel nacional.

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Los datos reflejan una situación preocupante, especialmente entre los jóvenes, uno de los sectores más expuestos a las consecuencias de los accidentes en vehículos de dos ruedas. En algunas provincias, la participación de los motociclistas en las víctimas fatales supera el 60%, mientras que en Formosa alcanza más del 70%.

Uno de los casos recientes ocurrió en Clorinda, Formosa, donde un joven de 28 años perdió la vida después de caer de su motocicleta sobre el asfalto. Según la información difundida, circulaba sin casco al momento del siniestro.

Desde Luchemos por la Vida señalaron que la falta de fiscalización del cumplimiento de las normas de tránsito incrementa los riesgos para los motociclistas y el resto de los usuarios de la vía pública.

En ese sentido, un estudio realizado en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires permitió identificar diferencias importantes en el uso de elementos de protección. Mientras que en la Capital Federal el 84% de los motociclistas utiliza correctamente el casco, en territorio bonaerense esa proporción desciende al 67%.

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Esto significa que, en la provincia de Buenos Aires, uno de cada tres motociclistas relevados circula sin casco o lo utiliza de manera incorrecta, una proporción que prácticamente duplica el 16% registrado en la Ciudad de Buenos Aires.

La organización atribuye parte de esta diferencia a la mayor presencia de controles sistemáticos en la Capital Federal, en comparación con la fiscalización que se realiza en distintos sectores del territorio provincial.

Además, advirtió que la ausencia de educación vial, controles efectivos y sanciones dificulta la reducción de la mortalidad en las calles y rutas del país.

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Finalmente, Luchemos por la Vida insistió en la necesidad de reforzar las políticas de prevención y promover el uso correcto del casco, junto con una mayor fiscalización de las normas de tránsito, para reducir las consecuencias de los siniestros viales.