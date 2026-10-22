Axel Kicillof, desarrollará este jueves una agenda con actividades en City Bell y La Plata, que incluirá un encuentro vinculado al sector emprendedor y una ceremonia de premiación literaria.

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A las 10, en el Club Banco Provincia de City Bell, participará del Encuentro Bonaerense Emprendedor junto al intendente platense, Julio Alak.

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Durante la actividad se entregará el crédito número 500.000 de Provincia Microcréditos. También estarán presentes el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el titular de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento.

Por la tarde, a las 16, Kicillof encabezará en el Salón Dorado de la Gobernación la entrega de los premios Hebe Uhart de Novela 2026, junto a la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila, y el director editorial de Ediciones Bonaerenses, Guillermo Korn.

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