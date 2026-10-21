La Justicia de Garantías de Bahía Blanca dictó la prisión preventiva de Horacio “Chacho” Asensio, el entrenador de hockey detenido el mes pasado en el barrio Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, en el marco de una causa por abuso sexual denunciada por una ex jugadora a la que dirigió en Monte Hermoso.

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La medida fue dispuesta por la jueza Marisa Promé, quien hizo lugar al requerimiento del fiscal Diego Torres y desestimó los planteos presentados por la defensa. De esta manera, el imputado continuará alojado en la Unidad Penal de Villa Floresta, en Bahía Blanca.

Asensio está imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. La investigación contempla al menos tres episodios que habrían ocurrido entre 2012 y 2013 y que habrían tenido como víctimas a jugadoras adolescentes bajo su dirección en el Club Deportivo Monte Hermoso.

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El expediente avanzó a partir de una denuncia presentada por una ex jugadora y de nuevos testimonios incorporados durante los últimos años. Con la resolución judicial, el entrenador seguirá detenido mientras continúa el proceso.

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